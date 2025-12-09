Travolto dall’ambulanza mentre va a scuola | 12enne in condizioni critiche a Genova
Genova, 9 dicembre 2025 – Un ragazzo di 12 anni è in condizioni critiche dopo essere stato investito da un’ambulanza a Genova. Stava attraversando in via Archimede per andare a scuola. Nell’ incidente il minore ha riportato traumi e fratture varie. È ricoverato in rianimazione all' ospedale Gaslini, intubato. Sul posto la polizia locale per i rilievi. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net
