Travolto dall’ambulanza mentre va a scuola | 12enne in condizioni critiche a Genova

Quotidiano.net | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova, 9 dicembre 2025 – Un ragazzo di 12 anni è in condizioni critiche dopo essere stato investito da un’ambulanza a Genova. Stava attraversando in via Archimede per andare a scuola.  Nell’ incidente il minore ha riportato traumi e fratture varie. È ricoverato in rianimazione all' ospedale Gaslini, intubato. Sul posto la polizia locale per i rilievi.  In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

travolto dall8217ambulanza mentre va a scuola 12enne in condizioni critiche a genova

© Quotidiano.net - Travolto dall’ambulanza mentre va a scuola: 12enne in condizioni critiche a Genova

Scopri altri approfondimenti

Travolto mentre attraversa la strada per andare a scuola: finisce in ospedale - L'impatto e le gomme che stridono sull'asfalto umido, poi le sirene dei mezzi di soccorso e la corsa in ospedale. Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Travolto Dall8217ambulanza Mentre Scuola