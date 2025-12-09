Travolto da ambulanza12enne gravissimo

9.46 Un'autoambulanza a sirene spiegate ha travolto, stamane a Genova, un 12enne che stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il ragazzo è in ospedale, in condizioni gravissime: ha riportato diversi traumi e fratture. Trasferito in ospedale, con un altro mezzo, anche il paziente che era nell' autoambulanza. Strada chiusa, ripercussioni sul traffico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it