Traversata nel deserto finita dopo 15 anni

Dopo quindici anni di cammino, una lunga traversata nel deserto si conclude nel modo previsto: il ritorno all'oasi creata con le proprie mani decenni prima. Un viaggio di resistenza e speranza, che ha testimoniato il valore della perseveranza e del legame con un luogo che rappresenta un rifugio e un simbolo di rinascita.

Una traversata nel deserto finita come doveva finire, con il ritorno nell'oasi costruita con le sue stesse mani qualche decennio prima. Quindici e più anni biblici, per Gianfranco Fini, strascicati tra espulsioni, rancori, un effimero partito come Fli, la casa di Montecarlo, la condanna in tribunale. E poi un'altra distesa di sabbia ancora più desolante, l'allontanamento dalla vita pubblica. Troppo preparato e troppo intelligente l'ex leader di Alleanza nazionale per non comprendere che la sua straordinaria partita politica, culminata con l'ascesa del Msi al governo, non poteva chiudersi fra teste voltate ed esperienze rinnegate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Traversata nel deserto finita dopo 15 anni

Approfondisci con queste news

Agli inizi di settembre, di ritorno da una traversata nel deserto, ho scritto (in un giorno e una notte, cosa mai accaduta prima) un racconto che ha per protagonista un'ape che vola nel deserto, attaccata a un sassolino. Avevo avuto l'idea mesi prima e avevo butt - facebook.com Vai su Facebook

Traversata nel deserto finita dopo 15 anni - Troppo preparato e troppo intelligente l'ex leader di Alleanza nazionale per non comprendere che la sua straordinaria partita politica, culminata con l'ascesa del Msi al governo, non poteva chiudersi ... Scrive ilgiornale.it