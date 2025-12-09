Trattori rubati in serie refurtiva da 2,5 milioni | scacco alla banda 4 arresti
Modena, 9 dicembre 2025 - Hanno messo a segno 28 furti di trattori tra le province di Modena, Bologna, Parma, Reggio Emilia e Forlì-Cesena, arrivando fino in Piemonte. La banda dei trattori, però, è stata smantellata da un'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Modena che ha arrestato quattro uomini di 58, 46, 44 e 21 anni, gravemente indiziati dei delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di trattori agricoli, ricettazione e autoriciclaggio di autovetture rubate. I trattori rubati a San Prospero e Zocca . L’attività investigativa ha avuto inizio nel settembre di quest'anno, a seguito di un incremento dei furti di mezzi agricoli registrati durante l’estate nella provincia modenese, in particolare dopo il furto di quattro trattori in un’azienda agricola di San Prospero, avvenuto nella notte del 24 luglio e il furto di ulteriori due mezzi, avvenuto a Zocca il 5 agosto 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
