Trasporto pubblico Ragona | Per Natale il biglietto TPL giornaliero ridotto a due euro
Non si fermano le iniziative per incentivare il trasporto pubblico nel periodo natalizio. Dopo la Promo Natale e le navette con park gratuito, la Giunta di oggi ha approvato una nuova iniziativa con l’obiettivo di promuovere gli spostamenti con i mezzi pubblici per i padovani e per le molte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Regione Lombardia e il trasporto pubblico: quell’offerta diseguale di mobilità e il braccio di ferro sulla riforma
Trasporto pubblico, sugli autobus di Livorno i disegni realizzati dagli alunni delle elementari: le foto
A Milano cambia la mobilità: più bici e trasporto pubblico
, : , ` Torino punta con decisione su un trasporto pubblico più efficiente, capillare e vicino alle esigenze q - facebook.com Vai su Facebook
Commissione #Trasporto pubblico locale, Viabilità e Mobilità di Anci Liguria per l'esame del Disegno di Legge regionale sull'istituzione dell'Agenzia Unica del Trasporto anciliguria.it/newsbox/commis… Vai su X
Natale in tour 2025: i giovani tra i 16 e i 25 anni viaggiano gratis sui mezzi pubblici nel Lazio - Parte l'8 dicembre, la promozione lanciata dalla Regione Lazio con la campagna ‘Natale in tour 2025‘ che permetterà ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni di viaggiare gratis sui mezzi pubbl ... Scrive corrierenazionale.it
