Trasporto areo estesa la durata degli ammortizzatori sociali

Nella giornata del 4 dicembre si sono incontrate le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO, ANPAC e ANPAV, e le associazioni datoriali ASSAEREO, ASSAEROPORTI. A seguito di specifici incontri svoltisi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le organizzazioni sindacali avevano ribadito l'esigenza di accompagnare le crisi aziendali che continuano a interessare il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale anche attraverso il ricorso a misure di sostegno già attuate e concluse nelle precedenti annualità. "Finalmente – si legge in un comunicato – a termine di una serie di incontri le parti hanno sottoscritt o un accordo che stabilisce le seguenti iniziative: Introduzione di un anno aggiuntivo di Naspi (oltre ai due previsti dalla vigente normativa), a totale carico del FSTA e valido anche ai fini dei versamenti contributivi, a beneficio di tutti i lavoratori del settore del trasporto aereo che siano stati collocati in Naspi con decorrenza dal 1º gennaio 2024, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2026.