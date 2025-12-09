Trasporti Lucente Regione Lombardia | Info point aggiorna utenza su avanzamento lavori
Milano, 9 dic.(Adnkronos) - “Regione Lombardia ha investito 1,7 milioni di euro per l'acquisto di nuovi treni. Gestisce inoltre 360 chilometri di ferrovia con Ferrovie Nord e 125 stazioni gestite dalla stessa società, sulle quali ha siglato un contratto di servizio da 2 miliardi di euro. Questi fondi vengono impiegati concretamente in cantieri e altri interventi. È quindi corretto fornire informazioni sull'avanzamento dei lavori e garantire un punto di riferimento nella stazione più importante, quella di Cadorna”. Così Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, commenta l'inaugurazione, oggi alla stazione di Milano Cadorna, dell'Info point Cantieri di Ferrovienord - Gruppo Fnm, pensato per offrire al pubblico informazioni sulle attività di manutenzione e sviluppo della rete lombarda. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Trasporti, ass. Lucente: “15 miliardi in rete ferroviaria in vista delle Olimpiadi”
L'assessore ai trasporti Lucente: Regione Lombardia è sempre aperta al dialogo con i viaggiatori
Trasporti in Lombardia e dialogo: i comitati dei pendolari rispondono all'assessore Lucente
“Aggressioni nei trasporti: per me è no!”, un confronto prezioso con operatori, aziende e istituzioni! Ho ribadito l’impegno di Regione Lombardia: tolleranza zero verso ogni forma di violenza. Stiamo rafforzando i presidi di sicurezza, ampliando la videosorvegli - facebook.com Vai su Facebook
Trasporti, a Milano Cadorna il nuovo Info Point Cantieri di Ferrovienord - È stato inaugurato oggi alla stazione di Milano Cadorna il nuovo Info Point Cantieri di Ferrovienord, uno spazio dedicato all'attività di sviluppo e manutenzione della rete ferroviaria regionale. ansa.it scrive
