Trasporti Lucente Regione Lombardia | Info point aggiorna utenza su avanzamento lavori

Milano, 9 dic.(Adnkronos) - “Regione Lombardia ha investito 1,7 milioni di euro per l'acquisto di nuovi treni. Gestisce inoltre 360 chilometri di ferrovia con Ferrovie Nord e 125 stazioni gestite dalla stessa società, sulle quali ha siglato un contratto di servizio da 2 miliardi di euro. Questi fondi vengono impiegati concretamente in cantieri e altri interventi. È quindi corretto fornire informazioni sull'avanzamento dei lavori e garantire un punto di riferimento nella stazione più importante, quella di Cadorna”. Così Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, commenta l'inaugurazione, oggi alla stazione di Milano Cadorna, dell'Info point Cantieri di Ferrovienord - Gruppo Fnm, pensato per offrire al pubblico informazioni sulle attività di manutenzione e sviluppo della rete lombarda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

