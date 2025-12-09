Milano, 9 dic. (Adnkronos) - “È importantissimo che i viaggiatori conoscano bene tutte le informazioni che riguardano il nostro mondo. L'infopoint è una relazione stretta con loro, sia per dare informazioni che per raccogliere suggerimenti sull'evoluzione della mobilità nella nostra città”. Sono le parole del presidente di Fnm, Andrea Gibelli, intervenuto oggi a Milano all'inaugurazione dell'Info point Cantieri di Ferrovienord - Gruppo Fnm, nella stazione di Milano Cadorna. Lo spazio dedicato ai cantieri ferroviari sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trasporti, Gibelli (Fnm): "Info point cantieri filo diretto con utenti"