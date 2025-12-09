Trasporti d' urgenza da Lamezia a Roma e da Alghero a Torino | l' Aeronautica trasferisce due neonati in pericolo di vita

Nel pomeriggio di oggi, l'Aeronautica Militare ha effettuato due trasporti sanitari d'urgenza con un Gulfstream G650, trasferendo due neonati in condizioni critiche da Lamezia a Roma e da Alghero a Torino. Operazioni cruciali per garantire assistenza immediata ai piccoli in pericolo di vita.

Doppio trasporto sanitario d’urgenza nel pomeriggio di oggi da parte di un Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il primo trasferimento: Lamezia Terme-Roma Il primo viaggio, a favore di un bimbo di due mesi, è stato effettuato sulla tratta Lamezia Terme-Ciampino. Il secondo volo: da Sassari a Torino Il secondo, anche in questo caso a favore di un bimbo di due mesi, sulla tratta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

