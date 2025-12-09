trascinato dal cane whisky mentre passeggia sul lungomare piero muore sbattendo la testa

Durante una tranquilla passeggiata sul lungomare, Piero è stato coinvolto in un incidente fatale mentre era accompagnato dal suo cane Whisky. Un episodio apparentemente innocuo che si è trasformato in una tragedia improvvisa, lasciando sgomenta la comunità locale.

La Spezia, 9 dicembre 2025 – Un banale incidente dalle conseguenza drammatiche, in un momento di serenità mentre era a spasso col suo cane. Ha suscitato profondo cordoglio la scomparsa di Piero Mencacci, già ciclista di livello agonistico ed ex dipendente del Comune di Arcola. Stava facendo una passeggiata sul lungomare di Lerici insieme al suo adorato cagnolino ’Whisky’ quando a un certo punto è scivolato trascinato dal cane, sbattendo violentemente la testa sul muretto della passeggiata. Subito soccorso da alcuni passanti e dai militi della Pubblica Assistenza di Lerici, è stato portato al pronto soccorso di Spezia dove gli è stata diagnosticata una grave emorragia cerebrale: è stato ricoverato nel reparto di neurologia, dove poco dopo è morto. 🔗 Leggi su Lanazione.it