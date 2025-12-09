Trapianto di fegato alle Molinette dopo volo dalla Grecia salva ragazzo di 18 anni

Un ragazzo greco di 18 anni è stato salvato con un trapianto di fegato eseguito d'urgenza alle Molinette di Torino, dopo un complesso trasferimento dalla Grecia. L’intervento, rapido e vitale, ha permesso di affrontare una condizione critica, evidenziando l’efficienza delle reti di emergenza e collaborazione internazionale.

Nei giorni scorsi un ragazzo greco di 18 anni appena compiuti, studente universitario, è stato salvato con un trapianto epatico eseguito alle Molinette in super-urgenza nazionale dopo un trasferimento a dir poco rocambolesco dalla Grecia verso l'Italia, presso l'ospedale della Città della Salute e della Scienza di Torino. Affetto dalla sindrome di Alagille (una rara

