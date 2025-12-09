Trame d' impresa - Storie di una identità che cambia
A cura di Ecomuseo Aquae Planae, imprenditori ed esperti di storia locale, sabato 20 dicembre, alle 17 presso la sala civica del Comune di Castagnaro, talk dedicato all’evoluzione di un territorio rurale a luogo produttivo tra meccanica e agroalimentare. Con un excursus di apertura di Francesco. 🔗 Leggi su Veronasera.it
