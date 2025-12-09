ABBONATI A DAYITALIANEWS L’impatto nelle prime ore del mattino. All’alba di oggi un 67enne è morto in seguito a un violento scontro tra due automobili avvenuto in via Ettore Rolli, nel cuore di Trastevere. L’incidente si è verificato poco dopo le 4.30, all’incrocio con via Carlo Porta, dove la Polizia Locale è intervenuta per i primi accertamenti. Un ferito e diversi veicoli danneggiati. Nell’impatto è rimasto ferito anche un 33enne, che è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. L’urto ha coinvolto anche alcune auto in sosta, riportando danni significativi. Strada chiusa e rilievi in corso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Tragico incidente a Trastevere: un uomo perde la vita in uno scontro tra due auto