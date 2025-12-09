Tragico incidente a Trastevere si chiamava Roberto Sabbatini il 67enne morto nello scontro

Un grave incidente a Trastevere ha causato la morte di Roberto Sabbatini, un uomo di 67 anni, e il ferimento di un’altra persona. L’incidente si è verificato durante uno scontro tra veicoli, coinvolgendo il furgone guidato dalla vittima. La tragedia ha sconvolto la zona, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Incidente mortale a Trastevere, un morto e un ferito grave. A perdere la vita un 67enne alla guida del suo furgone: si chiamava Roberto Sabbatini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

