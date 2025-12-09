Traghetto Lampedusa-Porto Empedocle in navigazione con un solo motore | l' altro è in avaria

Agrigentonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta procedendo a una velocità di 8 nodi la motonave Laurana che è partita a metà mattinata da Lampedusa e che dovrà raggiungere Porto Empedocle. Il traghetto naviga con un solo motore, è infatti in avaria.  Nei giorni scorsi, secondo quanto riferito da un passeggero, l'imbarcazione si è fermata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

