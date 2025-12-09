Traghetto Lampedusa-Porto Empedocle in navigazione con un solo motore | l' altro è in avaria
Sta procedendo a una velocità di 8 nodi la motonave Laurana che è partita a metà mattinata da Lampedusa e che dovrà raggiungere Porto Empedocle. Il traghetto naviga con un solo motore, è infatti in avaria. Nei giorni scorsi, secondo quanto riferito da un passeggero, l'imbarcazione si è fermata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Migranti, in 78 sbarcano a Lampedusa Per la tarda mattinata e' stato disposto il trasferimento, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, di 45 persone... - facebook.com Vai su Facebook
Migranti: in 78 arrivano al porto di Lampedusa - Settantotto migranti, compresi due minori, sono stati bloccati dai carabinieri dopo che sono riusciti ad arrivare, con un barcone di 14 metri, direttamente al molo commerciale di Lampedusa. Da ilsicilia.it
