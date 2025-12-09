Tragedia nel Lago | 78enne annega durante una nuotata ad Ascona
Una nuotata nelle acque del Verbano si è trasformata in tragedia. Poco prima delle 10.30 di lunedì 8 dicembre, alla centrale comune d’allarme del Canton Ticino è stata segnalata la scomparsa di una bagnante nella zona del bagno pubblico di Ascona. Diverse persone l’avevano vista entrare in acqua. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Tragedia nel Verbano: 78enne annega durante una nuotata - Si era tuffata nel Verbano per fare una nuotata, ma poi non è più riemersa. Riporta tio.ch