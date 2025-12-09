Tragedia a Roma | ragazzina trovata morta nel cortile di un palazzo l’allarme dato da un condomino
Momenti di paura e apprensione nel quartiere Monte Sacro di Roma, dove questa mattina una ragazza di 15 anni è morta nel cortile di un palazzo in viale Val Padana, nei pressi della stazione Metro Conca d’oro. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 10, quando al 112 e’ arrivata la segnalazione di una persona rinvenuta nel cortile dell’edificio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e gli operatori sanitari, che hanno trovato la ragazza priva di conoscenza e che respirava a fatica. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la 15enne non c’è stato nulla da fare. Al momento l’ipotesi più accreditata, secondo quanto si apprende, è che si sia trattato di un gesto volontario, ma sono in corso degli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Persona morta tra Oriolo Romano e Capranica, tragedia sulla ferrovia Roma–Viterbo
Aveva da pochi giorni compiuto 100 anni: incidente domestico fatale per nonna Renata. La tragedia a Carpineto Roma
Roma, lite in strada finisce in tragedia: uomo ucciso a coltellate
Tragedia sulla strada in zona Portuense a Roma, dove stamattina presto c’è stato un incidente con un morto e un ferito. - facebook.com Vai su Facebook
Ragazza trovata morta in via Val Padana a Roma, cadavere nel cortile: allarme lanciato da un condomino - Una ragazza è stata trovata morta nel cortile di un condominio in via Val Padana a Roma: in corso le indagini della polizia ... virgilio.it scrive
