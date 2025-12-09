Traffico Roma del 09-12-2025 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 9 dicembre 2025 alle ore 20:30 è intenso, con rallentamenti e code su diverse arterie principali come il Raccordo Anulare, la Tangenziale, la Salaria e la Cristoforo Colombo. Lo sciopero nel trasporto pubblico prosegue, influenzando metro, bus e tram. Per dettagli e aggiornamenti, consultate il sito ufficiale di Luceverde Roma.

Luceverde Roma trovati intenso il traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti in carreggiata interna tra Nomentana e svincolo A24 è più avanti tra casi l'abbia stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la casina cose poi sulla tangenziale Tra Corso di Francia la Salaria nelle due direzioni e verso lo stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria trafficata la via Cristoforo Colombo con code tra il raccordo e via di Malafede verso Ostia Today in uscita da Roma sulla Pontina tra la Cristoforo il raccordo anulare ricordiamo infine che in corso lo sciopero nel trasporto pubblico a rischio corse di metro bus e tram è scattata alle 17 la seconda fascia di l'agitazione però riprenderà poi l'agitazione riprenderà poi alle 20 fino al termine del servizio Ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-12-2025 ore 20:30

Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia

Una folle gara in mezzo al traffico così Roma diventa un circuito

Scene da grande bellezza: a Roma una suora si mette a dirigere il traffico

Strada chiusa dopo un incidente in zona Roma Est: traffico in tilt, bus deviati e disagi per i guidatori. Nessuna tempistica sulla riapertura - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde Vai su X

Traffico Roma del 09-12-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia trafficato anche il tratto Urbano ... Come scrive romadailynews.it