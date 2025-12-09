Traffico Roma del 09-12-2025 ore 19 | 30
Il traffico a Roma al 09-12-2025 alle 19:30 è intenso su diverse arterie principali, con rallentamenti e code tra il Raccordo Anulare, la Nomentana, la Salaria e la Cristoforo Colombo. Inoltre, è in atto uno sciopero nel trasporto pubblico, con ripercussioni su metro, bus e tram. Per ulteriori dettagli, consultate il sito ufficiale di Luceverde Roma.
Luceverde Roma trovati intenso il traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti in carreggiata interna tra Nomentana e svincolo A24 è più avanti tra casi l'abbia stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la casina cose poi sulla tangenziale Tra Corso di Francia la Salaria nelle due direzioni e verso lo stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria trafficata la via Cristoforo Colombo con code tra il raccordo e via di Malafede verso Ostia Today in uscita da Roma sulla Pontina tra la Cristoforo il raccordo anulare ricordiamo infine che in corso lo sciopero nel trasporto pubblico a rischio corse di metro bus e tram è scattata alle 17 la seconda fascia di l'agitazione però riprenderà poi l'agitazione riprenderà poi alle 20 fino al termine del servizio Ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.
