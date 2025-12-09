Traffico Roma del 09-12-2025 ore 18 | 30
Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso in queste ore sul Raccordo Anulare in particolare file lungo la carreggiata interna tra la cassa e la Salaria e poi più avanti tra la Bufalotta vinco la 24 se sta situazione in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Casilina trafficato anche il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code da Viale Palmiro Togliatti anulare quindi in uscita dalla capitale cose poi sulla tangenziale Tra Corso di Francia la Salaria nelle due direzioni e verso lo stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria trafficata anche la Cristoforo Colombo con code tra il raccordo e via di Malafede verso Ostia code sulla Pontina tra Pomezia e Aprilia direzione Latina ricordiamo che è in corso lo sciopero del trasporto pubblico coinvolta alla sola rete Atac a rischio corse di metro bus e tram scattata alle 17 la seconda fascia di garanzia l'agitazione riprenderà gli elementi fino al termine del servizio
Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia
Una folle gara in mezzo al traffico così Roma diventa un circuito
Scene da grande bellezza: a Roma una suora si mette a dirigere il traffico
Strada chiusa dopo un incidente in zona Roma Est: traffico in tilt, bus deviati e disagi per i guidatori. Nessuna tempistica sulla riapertura - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde Vai su X
