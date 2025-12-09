Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con lunghe code sulla via Flaminia tra la via Cassia e Saxa Rubra in uscita dalla capitale è in corso lo sciopero nel trasporto pubblico coinvolta alla sola rete Atac a rischio corse di metro bus e tram fino alle 17 quando scatterà la seconda fascia di garanzia l'agitazione riprenderà poi alle 20 fino al termine del servizio servizio regolare sulle e dei privati Cotral e Trenitalia il presidente dell'Ucraina zielinski è in visita a Roma inevitabili temporanei blocchi del traffico al passaggio del corteo presidenziale lavori di potatura in via Cristoforo Colombo con riduzione di carreggiata in base all' avanzamento dei lavori tra via dei Georgofili e via Cilicia in direzione centro possibili in https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-12-2025 ore 16:30