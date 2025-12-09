Traffico Roma del 09-12-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in primo piano Lo shop in corso nel trasporto pubblico coinvolta la sola rete Atac a rischio corse di metro bus e tram fino alle 17 quando scatterà la seconda fascia di garanzia l'agitazione riprenderà poi alle 20 e fino al termine del servizio servizio regolari sulle linee dei privati Cotral e Trenitalia nel pomeriggio alle 15 il presidente dell'Ucraina in visita a Roma si recherà Palazzo Chigi inevitabili temporanei blocchi del traffico al passaggio del corteo presidenziale chiusura temporanea in corso invece su via Teatro Marcello all'altezza dell' anagrafe in direzione di Piazza Venezia la circolazione arresta regolare invece in direzione di Piazza della Bocca della Verità a Trastevere Infine per un incidente è temporanea chiusa via Ettore Rolli 3 via Cesare Pascarella e via Carlo Porta modifica di percorso per le linee di bus 170 719 e 781 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia
Una folle gara in mezzo al traffico così Roma diventa un circuito
Scene da grande bellezza: a Roma una suora si mette a dirigere il traffico
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde Vai su X
Seconda domenica ecologica a Roma il 7 dicembre: stop al traffico nella Fascia Verde con orari rimodulati per la partita all’Olimpico - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 09-12-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia trafficato anche il tratto Urbano ... Come scrive romadailynews.it
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it