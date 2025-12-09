Traffico Roma del 09-12-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in primo piano Lo shop in corso nel trasporto pubblico coinvolta la sola rete Atac a rischio corse di metro bus e tram fino alle 17 quando scatterà la seconda fascia di garanzia l'agitazione riprenderà poi alle 20 e fino al termine del servizio servizio regolari sulle linee dei privati Cotral e Trenitalia nel pomeriggio alle 15 il presidente dell'Ucraina in visita a Roma si recherà Palazzo Chigi inevitabili temporanei blocchi del traffico al passaggio del corteo presidenziale chiusura temporanea in corso invece su via Teatro Marcello all'altezza dell' anagrafe in direzione di Piazza Venezia la circolazione arresta regolare invece in direzione di Piazza della Bocca della Verità a Trastevere Infine per un incidente è temporanea chiusa via Ettore Rolli 3 via Cesare Pascarella e via Carlo Porta modifica di percorso per le linee di bus 170 719 e 781 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

