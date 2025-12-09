Traffico Roma del 09-12-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata esterna code per un veicolo in fiamme tra lo svincolo di Casal del Marmo e casa in direzione Salaria tra gli svincoli Catilinae Tiburtina e tra la Roma Fiumicino e lo svincolo Appia in carreggiata interna code a tratti tra Casilina e Ardeatina in direzione Aurelia sulla A24 invece traffico intenso in direzione della tangenziale est lentamente in via Prenestina all'altezza di largo della Serenissima per un incidente sui binari è ancora chiusa via Ettore Rolli da via Porta via Pascarella telegram incidente avvenuto questa mattina alle 4:30 fin chiusura segnaliamo che è ripreso alle 8:30 lo sciopero che interessa Oggi solo la rete Atac sono comunque aperte metro e termini Centocelle https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
