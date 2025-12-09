Traffico Roma del 09-12-2025 ore 08 | 30

Il traffico a Roma alle 08:30 del 09 dicembre 2025 presenta diverse criticità, tra incidenti, deviazioni e scioperi. La zona di via Ettore Rolli è temporaneamente chiusa per un incidente, con deviazioni segnalate. Intensità di traffico e rallentamenti interessano varie arterie principali, mentre lo sciopero Atac potrebbe influenzare metro, bus e tram.

Luceverde Roma Bentrovati temporaneamente chiuso per un incidente tratto di via Ettore Rolli 3 via Cesare Pascarella e via Carlo Porta deviazioni possibili segnalate sul posto modifiche di percorso anche per le linee bus 170 719 e 781 intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con tra Casilina e doppia ed ancora tra Aurelia e Selva Candida trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia concludi tra Labaro via dei Due Ponti in direzione del centro città stessa situazione via Salaria concludi tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale sulla via Pontina traffico in coda tra Spinaceto e l'Eur rallentamenti sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia e via la fede in direzione Roma indetto lo ricordiamo per la giornata di oggi uno sciopero di 24 ore della sola rete Atac a rischio corse di metro bus e tram fasce di garanzia da Inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20 dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it