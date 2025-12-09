Traffico Roma del 09-12-2025 ore 07 | 30

Il traffico a Roma il 9 dicembre 2025 alle 07:30 è intenso, con code e rallentamenti su diverse arterie principali, tra cui il raccordo, la tangenziale est e le vie Flaminia e Salaria. Lo sciopero di 24 ore della rete Atac potrebbe causare ulteriori disagi nei mezzi pubblici, con fasce di garanzia previste mattina e sera.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia trafficato anche il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti raccordo uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via di Pietralata e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia code per traffico tra Labaro e via dei punti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale indetto per la giornata di oggi uno sciopero di 24 ore della la rete Atac a rischio corte di metro bus e tram con fasce di garanzia da inizio del Servizio diurno alle 8:30 e dalle 17 alle 20 dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-12-2025 ore 07:30

Altri contenuti sullo stesso argomento

Domenica ecologica a Roma, 280 multe per il blocco del traffico ift.tt/kedCPYw Vai su X

Seconda domenica ecologica a Roma il 7 dicembre: stop al traffico nella Fascia Verde con orari rimodulati per la partita all’Olimpico - facebook.com Vai su Facebook

Traffico Roma del 08-12-2025 ore 20:30 - Luceverde Roma l'hai trovate incidente con code di 2 km sulla A1 Roma Napoli tra Valmontone Anagni Fiuggi verso Napoli in città in Piazza del Popolo ... Secondo romadailynews.it