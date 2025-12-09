Traffico Lazio del 09-12-2025 ore 17 | 30
luce verde Lazio trovati sulla A1 Roma Napoli per un veicolo in fiamme code tra Pontecorvo e Ceprano direzione Roma trafficata la via Pontina con code tra Pomezia e Aprilia verso Latina Code in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud della A1 da Torrenova trafficato in queste ore anche il raccordo anulare in particolare file lungo la carreggiata interna tra la Katia e la Salaria e poi più avanti tra la Bufalotta lo svincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla casina a Roma è in corso lo so però nelle trasporto pubblico coinvolta alla sola rete Atac a rischio corse di metro bus e tram scattata alle 17 la seconda fascia di garanzia l'agitazione prenderà poi alle 20 fino al termine del servizio è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Traffico Lazio del 16-09-2025 ore 09:30
Traffico Lazio del 16-09-2025 ore 17:30
Traffico Lazio del 17-09-2025 ore 09:30
Domenica ecologica oggi a Roma: tutte le info sul blocco del traffico . Chi può circolare? #roma #domenicaecologica #ComunediRoma #LazionewsEu #LazioNews - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Lazio del 09-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda per un incidente sul tratto della Roma Napoli tra Anagni e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione ... romadailynews.it scrive
I 5 stelle non ascoltano Zelensky. L'eurodeputato Della Valle: "E' la Ue che chiede di continuare la guerra" ilfoglio.it
Young Boys-Lille (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Patrick Wilson spiega la magia del metaverse e cosa le decenni di cinema insegnano su Hollywood jumptheshark.it
Square Enix, uno dei principali azionisti ha criticato fortemente la dirigenza con un corposo documento game-experience.it
Carlo Freccero smonta la narrazione della sinistra sulla Rai: “C’è TeleMeloni? Come ci sono state TeleRenzi e ... secoloditalia.it
Gwyneth Paltrow insieme al figlio Moses sul red carpet di Marty Supreme: «È imbarazzato perché bacio Timothée ... vanityfair.it