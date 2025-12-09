luce verde Lazio trovati sulla A1 Roma Napoli per un veicolo in fiamme code tra Pontecorvo e Ceprano direzione Roma trafficata la via Pontina con code tra Pomezia e Aprilia verso Latina Code in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud della A1 da Torrenova trafficato in queste ore anche il raccordo anulare in particolare file lungo la carreggiata interna tra la Katia e la Salaria e poi più avanti tra la Bufalotta lo svincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla casina a Roma è in corso lo so però nelle trasporto pubblico coinvolta alla sola rete Atac a rischio corse di metro bus e tram scattata alle 17 la seconda fascia di garanzia l'agitazione prenderà poi alle 20 fino al termine del servizio è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 09-12-2025 ore 17:30