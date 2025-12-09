luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda per un incidente sul tratto della Roma Napoli tra Anagni e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Roma trafficata la via Ponti con code tra Tor de' Cenci il raccordo anulare In quest'ultima direzione in pieno svolgimento a Roma uno sciopero di 24 ore che coinvolge la sola rete Atac a rischio o corte di metro bus e tram terminata alle 8:30 la prima fascia di garanzia La prossima sarà dalle 17 alle 20 in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello nelle due direzioni deviazioni possibili sulla provinciale 259 fine lavori previsto per il prossimo 12 gennaio è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 09-12-2025 ore 09:30