Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno portato a termine un’operazione che ha sgominato un presunto gruppo criminale accusato di gestire un traffico di cocaina e hashish tra Avellino, Chiusano San Domenico e Forino. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’attività illecita si sarebbe sviluppata per diversi mesi, da marzo a ottobre del 2021, con una rete organizzata in ruoli definiti e modalità operative costanti. Nella notte tra martedì e mercoledì i militari hanno eseguito sette misure cautelari in carcere, emesse dal Gip di Napoli, Linda Comella, su richiesta della DDA. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Traffico di droga: blitz notturno, sette indagati finiscono in carcere