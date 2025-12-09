Traffico di armi ad Arghillà | ai domiciliari uno degli indagati il giudice accoglie l' istanza della difesa

Nel procedimento sul presunto traffico di armi ad Arghillà, il giudice Antonino Foti del tribunale di Reggio Calabria ha accolto l'istanza della difesa, disponendo la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per uno degli indagati. Il caso coinvolge sette persone appartenenti alla comunità rom del quartiere.

