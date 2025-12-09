Traffico di armi ad Arghillà | ai domiciliari uno degli indagati il giudice accoglie l' istanza della difesa
Nel procedimento sul presunto traffico di armi ad Arghillà, il giudice Antonino Foti del tribunale di Reggio Calabria ha accolto l'istanza della difesa, disponendo la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per uno degli indagati. Il caso coinvolge sette persone appartenenti alla comunità rom del quartiere.
Nel procedimento sul presunto traffico di armi ad Arghillà, che ha coinvolto 7 persone appartenenti alla comunità rom del quartiere, il giudice Antonino Foti del tribunale di Reggio Calabria ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Nuova accusa per Americo Marrone, già detenuto: traffico di droga e armi nel mirino dell’Antimafia
Armi rubate in Ucraina: su Kiev l’ombra del traffico internazionale
Accuse di terrorismo e traffico d’armi. Arrestata anche la moglie di Spinelli
Il governo Meloni lo ammette nero su bianco: nel 2024 l’Italia non ha fatto nemmeno un’ispezione sul traffico delle armi. La guerra – dicono – ha “ridotto drasticamente” i controlli. Ma la verità è un’altra: stanno smantellando ogni presidio di legalità, proprio me - facebook.com Vai su Facebook
Dal traffico internazionale di armi ai finanziamenti alla politica. È così che un’azienda strategica, sottoposta al golden power della Presidenza del Consiglio, sarebbe stata trasformata in un crocevia affaristico di interessi bit.ly/Battaglianavale Vai su X
Traffico di armi ad Arghillà: Massimo Domenico Bevilacqua ai domiciliari - L'operazione eseguita lo scorso Marzo aveva smantellato una rete criminale dedita al traffico di armi e materiale esplosivo ... Secondo reggiotv.it
"Basta permessi se non si impegnano a rispettare le nostre tradizioni". La stretta sugli islamici ilgiornale.it
Pallamano: Germania e Norvegia staccano il pass per le semifinali ai Mondiali Femminili ilgiornale.it
Ucraina: Zelensky dal Papa e da Meloni. Che assicura: “Italia farà la sua parte”. Trump: “Europei deboli”. ... ilgiornale.it
Roberto Speranza, il ricatto ai tempi del Covid: "Stai buono o tiro fuori i dossier" liberoquotidiano.it
Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter ... liberoquotidiano.it
Partorisce e abbandona la figlia in ospedale ad Agrigento, poi ci ripensa: ad attenderla c'erano gli agenti ... gazzettadelsud.it