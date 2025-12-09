Tradizioni | i Vigili del Fuoco celebrano la patrona San Barbara
Pisa, 9 dicembre 2025 – Mercoledì 4 dicembre, nella Chiesa di San Michele degli Scalzi, i Vigili del Fuoco di Pisa insieme al C.I.S.A.M. di San Piero a Grado hanno celebrato Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, esempio di fede, coraggio e serenità di fronte al pericolo. Questi valori sono le radici del senso di servizio e appartenenza che accomuna le donne e degli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. La santa Messa officiata dall‘Arcivescovo Emerito Giovanni Santucci ha visto la presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro e delle massime autorità civili e militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
’ – ’ Anche quest’anno, nella mattina dell’8 dicembre, Roma ha rinnovato una delle sue tradizioni più sentite: l’omaggio dei Vigili del Fuoco alla Madonna dell’Immacolata in piazza - facebook.com Vai su Facebook
Roma, l’omaggio dei Vigili del Fuoco all’Immacolata. La tradizione si rinnova in piazza Mignanelli: un gesto di fede e memoria ilmetropolitano.it/2025/12/08/rom… #ilmetropolitano Vai su X
Presepio dei Vigili del fuoco a Salò: tradizione natalizia rinnovata - Il presepio dei Vigili del fuoco a Salò rinnova la tradizione natalizia con un allestimento originale e coinvolgente. Si legge su gardanotizie.it
Chelsea–Roma Women: le giallorosse pronte a volare a Londra sololaroma.it
Justice League Dark: Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato! nerdpool.it
Il bus trasformato in una lavanderia "mobile" per senzatetto nerdpool.it
"Ho fatto 30 anni di galera, non ho paura di voi", a processo per resistenza ai carabinieri nerdpool.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid sbircialanotizia.it