Pisa, 9 dicembre 2025 – Mercoledì 4 dicembre, nella Chiesa di San Michele degli Scalzi, i Vigili del Fuoco di Pisa insieme al C.I.S.A.M. di San Piero a Grado hanno celebrato Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, esempio di fede, coraggio e serenità di fronte al pericolo. Questi valori sono le radici del senso di servizio e appartenenza che accomuna le donne e degli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. La santa Messa officiata dall‘Arcivescovo Emerito Giovanni Santucci ha visto la presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro e delle massime autorità civili e militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tradizioni: i Vigili del Fuoco celebrano la patrona San Barbara