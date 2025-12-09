Tradizione partecipazione e amore per il territorio | acceso l' albero a Villa San Giuseppe
Il 8 dicembre, in occasione dell’Immacolata Concezione, la comunità di Villa San Giuseppe ha acceso l’Albero di Natale e le luminarie in piazza Umberto I, rinnovando una tradizione radicata che unisce partecipazione, amore per il territorio e senso di comunità. Un momento che celebra la festa e l’atmosfera natalizia, valorizzando le radici e le tradizioni locali.
Nel pomeriggio dell’8 dicembre, in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione, la comunità di Villa San Giuseppe ha rinnovato una delle sue tradizioni più sentite: l’accensione dell’Albero di Natale e delle luminarie che, anche quest’anno, illuminano la suggestiva piazza Umberto I. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
L’INCANTO DEL NATALE ILLUMINA POMARICO 2025 un avvio di festività tra tradizione, emozione e grande partecipazione comunitaria a cura dell’Assessorato alla Cultura (2' parte) A Pomarico il Natale torna a brillare più che mai. Da oggi, 8 dicembre, il pa - facebook.com Vai su Facebook
