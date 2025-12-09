Tradizione e lowcost EasyJet entra nel presepe | a San Gregorio Armeno arriva O’ Viaggiatore

EasyJet festeggia il Natale a Napoli con un omaggio alla tradizione presepiale più famosa al mondo. Tra le botteghe di San Gregorio Armeno, la compagnia aerea debutta con “O’ Viaggiatore”, una statuina realizzata insieme al maestro Marco Ferrigno, uno dei nomi simbolo dell’arte presepiale partenopea. San Gregorio Armeno, la celebre “via dei presepi”, è il cuore della creatività natalizia napoletana. Qui easyJet ha scelto di raccontare il proprio legame con una città che da sempre considera un nodo centrale nella sua crescita: crocevia di culture e, soprattutto, base strategica per milioni di passeggeri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it