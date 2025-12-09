È uscito da poco più di un mese, ma già sta conquistando i lettori: “Per amore, solo per amore” (Aliberti Editore) è l’ultimo romanzo di Mathilde Bonetti, presentato alla libreria Mondadori delle Torri Bianche di Vimercate. Un romance ambientato nell’Inghilterra dell’Ottocento, dove una giovane donna, intrappolata in un bordello, cerca una via di fuga. Ma è solo l’inizio: il 2026 porterà altri tre libri firmati da Bonetti. Monzese d’adozione, milanese di origine, Mathilde Bonetti è capace di parlare ai ragazzi e agli adulti, agli appassionati di storia e agli amanti del sentimento. La sua cifra è l’eclettismo, la sua forza la capacità di catturare chi legge con una scrittura che lei definisce "semplice", ma che racchiude densità e grazia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra storia e sensibilità romantica: "Vi porto nell’Inghilterra dell’800"