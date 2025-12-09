La battaglia per acquisire Warner Bros. Discovery si fa sempre più accesa. Netflix sembrava aver vinto la gara la scorsa settimana, ma ora Paramount ha lanciato quella che si chiama un’ offerta ostile, cercando di soffiare l’affare al colosso dello streaming. Lo scorso ottobre, Warner Bros. Discovery ha annunciato di voler vendere parte della propria azienda, in particolare gli studi cinematografici e le piattaforme streaming. Diversi giganti dell’intrattenimento hanno partecipato all’asta: Netflix, Paramount e Comcast. Venerdì scorso è arrivato l’annuncio che Netflix aveva vinto con un’offerta da quasi 83 miliardi di dollari, pagando 23,25 dollari in contanti e 4,50 dollari in azioni Netflix per ogni azione di Warner Bros. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Tra Netflix e Warner Bros. spunta l’offerta ostile di Paramount, ma Sarandos è convinto di farcela