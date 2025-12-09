Tra le novità di One UI 8.5 ci sono anche miglioramenti per la salute
Nelle scorse ore sono emersi dei dettagli relativi alle novità di One UI 8.5 per l'applicazione Samsung Health L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Argomenti simili trattati di recente
Ci sono le prime novità nella zona attorno all’#ospedale di #Partinico per quanto riguarda l’istituzione dei #parcheggi a #pagamento LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - facebook.com Vai su Facebook
Noah Atubolu è nella lista dell’Inter per la porta del futuro. Da Luis Henrique a Davide Bartesaghi, tutte le ultime novità su youtube. Vai su X
Samsung One UI 8.5: tutte le novità della prima beta - 5, un aggiornamento intermedio che anticipa novità significative per il prossimo futuro. Riporta msn.com