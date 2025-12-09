Tra cori e fiumi di birra | a Bergamo già centinaia di tifosi del Chelsea Settore ospiti quasi sold out

Bergamo. “Estevao, aha-aha, i like it”. Ne hanno per ogni giocatore, ma il talentissimo brasiliano classe 2007 è indubbiamente tra i più acclamati dalle centinaia di tifosi del Chelsea che già nella giornata di lunedì hanno raggiunto Bergamo per la sfida contro l’Atalanta in programma martedì sera. Si tratta della loro ‘prima volta’ a Bergamo e, complici i numerosi voli di linea che collegano l’aeroporto di Orio al Serio e di Linate a Londra – tanto che non sono nemmeno previsti dei charter, ma qualche fan club dall’Europa continentale ha scelto di muoversi con bus o treni – non hanno perso l’occasione per arrivare in debito anticipo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

