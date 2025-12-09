Tottenham–Slavia Praga | anteprima probabili formazioni e pronostico del match di Champions

Il Tottenham Hotspur Stadium si prepara a una serata europea che può pesare tantissimo sulla stagione degli Spurs. Oggi, 9 dicembre 2025, il Tottenham ospita lo Slavia Praga nella sesta giornata della league phase di Champions League: gli inglesi cercano punti pesanti per avvicinarsi alla top 8, i cechi inseguono ancora la prima vittoria in questa edizione. Momento delle due squadre. Tottenham: solido in Europa, altalenante in Premier. In Premier League il percorso del Tottenham è stato finora piuttosto incostante, tra grandi prestazioni e cali improvvisi. In Champions, però, il rendimento è molto più convincente: una sola sconfitta nelle prime cinque partite della league phase, arrivata contro il Paris Saint-Germain, con una squadra capace di giocarsela alla pari con avversari di altissimo livello. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

