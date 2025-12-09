Toscana con povertà in aumento apripista reddito cittadinanza regionale
La Toscana del Giani bis dunque apripista del reddito di cittadinanza regionale. Reddito di cittadinanza del campo largo centrosinistra che con Eugenio Giani, Pd, riconfermato presidente ha vinto le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre scorsi. Misura contenuta nell’accordo di coalizione in 23 punti firmato in Toscana dal Pd con il M5S, i due partiti componenti del campo largo Giani bis insieme ad Avs e Casa Riformista. Misura che dalla Toscana potrebbe estendersi nella Campania del neopresidente di campo largo Fico, M5S, e nella Puglia del neopresidente di campo largo Decaro, Pd. In Toscana si chiamerà reddito di reinserimento lavorativo, è finanziato con 23 milioni, partirà nel gennaio 2026 in via sperimentale e l’importo dell’assegno, ha spiegato Giani con l’assessore regionale Lenzi lunedì 9 dicembre, sarà pari a 500 euro mensili, per una durata massima di nove mesi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
