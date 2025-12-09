Torturati con acqua bollente per debiti di droga | arrestati 11 pusher
A Roma, undici persone - tra cui cinque minorenni - sono state raggiunte da misure cautelari dopo una vasta indagine dei Carabinieri di Trastevere. Sono tutti italiani, accusati a vario titolo di tortura, sequestro di persona, tentata estorsione e porto abusivo di esplosivo. Le ordinanze, emesse dal gip di Roma e del Tribunale per i Minorenni, arrivano al termine di un'inchiesta partita da un arresto per droga del marzo scorso. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe messo in atto due episodi di violenza a gennaio: le vittime, prelevate dalle proprie abitazioni per debiti di droga o motivi di gelosia, sarebbero state rinchiuse in un garage alla Massimina, legate e bendate, e sottoposte a ore di pestaggi, persino con acqua bollente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
