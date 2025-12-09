Tortura con un bisturi la compagna e le fa assumere sedativi arrestato infermiere L’allarme disperato della vittima | Questo mi ammazza

L’ha prima aggredita con una borraccia in metallo, poi l’ha torturata strappandole i capelli e aprendole una mano usando un bisturi. Ad allertare i carabinieri è stata la stessa vittima, una donna 40enne: «Questo oggi mi ammazza, mi picchia da stamattina. Mi costringe ad assumere sedativi per farmi rilassare e dimenticare ». Un infermiere di 47 anni è stato arrestato a Marano, in provincia di Napoli, e portato in carcere dopo che gli uomini dell’Arma hanno fatto irruzione nell’abitazione. All’interno i militari hanno trovato la donna sanguinante e una serie di farmaci che l’uomo aveva rubato in ospedale. 🔗 Leggi su Open.online