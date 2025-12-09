Tortura con un bisturi la compagna e le fa assumere sedativi arrestato infermiere L’allarme disperato della vittima | Questo mi ammazza
L’ha prima aggredita con una borraccia in metallo, poi l’ha torturata strappandole i capelli e aprendole una mano usando un bisturi. Ad allertare i carabinieri è stata la stessa vittima, una donna 40enne: «Questo oggi mi ammazza, mi picchia da stamattina. Mi costringe ad assumere sedativi per farmi rilassare e dimenticare ». Un infermiere di 47 anni è stato arrestato a Marano, in provincia di Napoli, e portato in carcere dopo che gli uomini dell’Arma hanno fatto irruzione nell’abitazione. All’interno i militari hanno trovato la donna sanguinante e una serie di farmaci che l’uomo aveva rubato in ospedale. 🔗 Leggi su Open.online
Narcotizza una 40enne e la tortura col bisturi, infermiere arrestato nel Napoletano: le droghe rubate in ospedale
Drogata e torturata e sfregiata con un bisturi, picchiata con una borraccia e a calci e pugni. La vittima è una donna di 40 anni, salvata dai carabinieri dal suo aguzzino: un infermiere 47enne che lavora in un ospedale del Napoletano - facebook.com Vai su Facebook
Tortura con un bisturi la compagna e le fa assumere sedativi, arrestato infermiere. L’allarme disperato della vittima: «Questo mi ammazza» - L’ha prima aggredita con una borraccia in metallo, poi l’ha torturata strappandole i capelli e aprendole una mano usando un bisturi. Da msn.com
Pagelle Torino-Milan, i voti di Tuttosport: Ricci ritrova il Toro e convince. Rabiot sorprende Israel sololaroma.it
Lukaku, primo sorriso: si è allenato (a parte). "Ci vediamo presto" gazzetta.it
Milan-Como in Australia rischia di saltare: “Condizioni troppo stringenti” ilfattoquotidiano.it
I robot italiani sfidano i colossi mondiali: Generative Bionics raccoglie 70 milioni di euro repubblica.it
Lukaku è tornato: il centravanti del Napoli ritorna in gruppo e ora Antonio Conte ha un jolly! Il punto calcionews24.com
Norton-Cuffy Juventus, quel club di Serie A ora fa sul serio: scout ieri al BluEnergy Stadium per visionarlo ... juventusnews24.com