Tornano gli Aperitivi Letterari a Grand Tour Italia | due imperdibili appuntamenti con Oscar Farinetti e Mauro Corona

Bolognatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segnate le date sul calendario, tornano gli imperdibili Aperitivi Letterari a Grand Tour Italia (via Paolo Canali 8, Bologna). Giovedì 11 dicembre, alle ore 19.00, Oscar Farinetti presenterà il suo romanzo “La regola del silenzio” (casa editrice Bompiani). Giovedì 18 dicembre, alle ore 19.00. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

