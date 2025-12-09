Torna l' acqua al condominio di via Vanzina | oltre 100 famiglie erano senza da una settimana

Latinatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato ripristinato il servizio idrico nel condominio di via Vanzina 51, ad Aprilia, che aveva subito il distacco completo dell'acqua da oltre una settimana. Ad annunciarlo è il Codacons di Latina, che è intervenuto in sostegno delle famiglie tutelando l'interesse collettivo dei consumatori."In. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

