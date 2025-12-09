Torna la Xmas Run nelle strade di Lugo
Torna per le strade di Lugo, giunta ormai all'ottava edizione, la tradizionale "Xmas Run – La camminata dei Babbi Natale", organizzata dalla Pol. Lugo 1982 in collaborazione con Pro Loco Lugo e Uisp Ravenna-Lugo. L'appuntamento è per sabato 13 dicembre al Centro sportivo Enea Faccani
Sabato 13 dicembre la "Xmas Run": torna la camminata dei Babbi Natale nelle strade di Lugo - Puntuale ormai come ogni anno torna sulle strade di Lugo la tradizionale "XMAS RUN – La camminata dei Babbi Natale".
