Torna La cittadella del Natale | a piazzale Ungheria artigianato prodotti tipici e oggettistica

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna, come ogni anno, l'appuntamento con il mercatino natalizio di piazzale Ungheria: “La cittadella del Natale” sarà presente per le festività natalizie sotto i portici con tanti prodotti tipici.Dal 5 dicembre sino al 6 gennaio, ogni giorno dalle 10.30 alle 20 (il sabato sino alla mezzanotte). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

