Torna il Festival dei Diritti | per una società sempre più aperta e accogliente

Il Festival dei Diritti di Francavilla Fontana torna per il terzo anno, consolidandosi come un momento di riflessione e impegno per promuovere una società più aperta e inclusiva. Un appuntamento annuale che continua a sottolineare l'importanza dei diritti umani e della solidarietà, coinvolgendo la comunità in un percorso di consapevolezza e crescita sociale.

FRANCAVILLA FONTANA - Torna per il terzo anno consecutivo il Festival dei Diritti a Francavilla Fontana, appuntamento ormai divenuto occasione annuale per lanciare dalla città segnali di promozione di una società sempre più aperta e accogliente.Dopo quella dedicata alle famiglie omogenitoriali e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

