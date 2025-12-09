“ Siamo liberi. Andando in onda in un orario nel quale non ci sono poi così tante pressioni e aspettative, non è mai capitato che mi chiedessero di avere un determinato ospite, o di non averne un altro”. Una buona notizia che suona incredibilmente anche come una pessima notizia, a seconda che si voglia guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Partiamo da qui, e dal fatto che Enrico Ruggeri, a lui appartengono in quella determinata sequenza le parole da cui questo pezzo ha mosso i suoi primi passi, torna a gennaio con la terza stagione de Gli Occhi del Musicista, sempre in seconda serata su Rai 2. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Torna Gli occhi del musicista di Enrico Ruggeri, spazio di libertà