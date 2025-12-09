Torna Gli occhi del musicista di Enrico Ruggeri spazio di libertà
“ Siamo liberi. Andando in onda in un orario nel quale non ci sono poi così tante pressioni e aspettative, non è mai capitato che mi chiedessero di avere un determinato ospite, o di non averne un altro”. Una buona notizia che suona incredibilmente anche come una pessima notizia, a seconda che si voglia guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Partiamo da qui, e dal fatto che Enrico Ruggeri, a lui appartengono in quella determinata sequenza le parole da cui questo pezzo ha mosso i suoi primi passi, torna a gennaio con la terza stagione de Gli Occhi del Musicista, sempre in seconda serata su Rai 2. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Occhi di Gatto torna in carne, ossa e lesbismo
Vi ricordate Occhi di gatto? Torna come serie tv: dove vederla
Tanner Zagarino torna con una nuova serie tv dopo L’estate nei tuoi occhi
PREPARATI A GUARDARE LA PAURA NEGLI OCCHI. DI NUOVO. La leggenda dell’horror psicologico torna dove tutto è iniziato: sulla pagina. Prima dell’urlo che ha fatto la storia del cinema, prima di Norman Bates dietro il bancone del Bates Motel… c’era - facebook.com Vai su Facebook
Torna 'Gli occhi del musicista' di Enrico Ruggeri con cinque puntate a tema - Dal 13 gennaio torna su Rai2, in seconda serata, 'Gli occhi del musicista', il programma di Enrico Ruggeri, scritto insieme a Ermanno Labianca. Da ansa.it
