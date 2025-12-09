Torna a casa Fini | la fine della damnatio e forse un copione già letto

Fini torna a casa, segnando la fine di un'epoca e riaprendo un capitolo della sua carriera politica. Dopo anni di assenza, il ritorno sull'onda di un passato ormai consolidato, richiama alla memoria momenti e scenari già visti, in un contesto che sembra ripetersi come in un copione già scritto.

"Ci vediamo ieri!", si diceva in un film con Denzel Washington. L'ultima volta sul palco di Atreju fu nel 2008. Due anni dopo, i fischi in contumacia e 14 anni fa l'allora presidente della Giovane Italia, Giorgia Meloni, decise di non invitarlo più ma disse che sarebbe stato inevitabile un suo ritorno in futuro. Quel futuro è arrivato e colui che in Italia è stato tutto, torna con un duello amarcord con Francesco Rutelli, 32 anni dopo la sfida per il Campidoglio che sancì l'avvento della Seconda Repubblica e del bipolarismo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it