Torino Ultima Generazione incatena tre statue per il caso Shahin

Seconda notte di proteste a Torino: tre statue incatenate dagli attivisti per chiedere attenzione sul caso Shahin, con video e petizione verso 20mila firme. Nuova azione simbolica nella notte dell’8 dicembre. A Torino, nella notte dell’8 dicembre 2025, il gruppo locale di Ultima Generazione ha messo in atto una nuova iniziativa di protesta per chiedere il ritorno di Mohamed Shahin. L’azione arriva a meno di 48 ore dal primo intervento, avvenuto il 6 dicembre, quando gli attivisti avevano affisso un cartello alla statua di Carlo di Robilant. È quanto riporta in una nota il gruppo di attivisti Ultima Generazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

