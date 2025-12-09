Ultima Generazione non molla e anzi rilancia la sua battaglia per Mohamed Shahin, l’imam fondamentalista del torinese raggiunto da un provvedimento di espulsione dall’Italia perché ritenuto un soggetto pericoloso. Già nella notte del 6 dicembre, alcuni eco-vandali avevano incatenato alla statua di Carlo di Robilant a Torino un cartello con sopra la scritta « Deportato Mohamed Shahin libero ». Ieri l’azione si è ripetuta, con tre monumenti finiti nel mirino di Ultima Generazione: Eco di Marc Didou davanti alla sede universitaria di Palazzo Nuovo, Santa Barbara all’interno dell’Arco monumentale all’Arma di Artiglieria, e San Giuseppe Cafasso, raffigurato mentre accompagna un condannato a morte alla forca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Torino, statue incatenate per l’imam