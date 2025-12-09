Torino Ricci dopo la vittoria del Milan | Partita emozionante Ho visto una grande squadra

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ha commentato la partita contro il Milan, definendola emozionante e sottolineando la qualità della squadra rossonera. Dopo la sfida della 14^ giornata di Serie A 2025-2026, Ricci ha espresso il suo punto di vista sull'andamento del match e sulle prestazioni delle due squadre.

Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

